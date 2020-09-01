CHP'de şimdi de "yenge" torpili!
31 Mart seçimleri öncesi sürekli olarak "liyakat" vurgusu yapan CHP'de bir torpil daha ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturtulan Tülay Şaroğlu'nun "yenge" kontenjanından yararlandığı öğrenildi. Şaroğlu'nun CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun yengesi olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Ulaş Aydın atanmıştı. Ulaş Aydın'dan boşalan Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna ise kısa süre önce Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirilen Tülay Şaroğlu transfer edilmişti.
VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun CHP'nin bilindik torpillerinden yararlandığı ortaya çıktı. Tülay Şaroğlu'nun CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.
İZMİR'DEN ÖNCE TUNCELİ'DE
Tülay Şaroğlu'nun İzmir'e atanmadan önce Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi'nde çalıştığı, burada Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanlığı yaptığı belirlendi.
Yorumlar