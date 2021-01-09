CHP'de seri katil skandalı!

Biri polis 6 kişinin katili, hırsızlık, gasp, yaralama ve tecavüz gibi suçlardan da yargılanan suç makinası Murat Katrağ, Muratpaşa Belediyesi’nde işe alındı, ardından temizlik işlerine bakan müdür oldu. Katrağ, suç kayıtları 2018’de belediyeye bildirildiği halde görevine devam ediyor.

İLK SUÇUNU 14 YAŞINDA İŞLEDİ

Murat Katrağ, Antalya Aksu doğumlu. İlk suçunu 14 yaşında işledi. 1987 yılında ‘hırsızlık’ suçuyla dosyası açıldı. 1990 yılında ‘cebir kullanarak ırza geçme’, ‘iffete taarruz’ suçundan işlem gördü. 1991’de ‘kız, kadın ve erkek kaçırmak’ suçlaması da kayıtlara geçti. 20 yaşında ise tüm Türkiye’nin konuştuğu bir seri katile dönüştü.

İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜ

1993 yılının Şubat ayında ilk cinayetini işleyen Katrağ, ardından geçen 1 ayda Antalyalılar’ın kabusu oldu. Polis tarafından aranırken gasp ettiği 5 kişiyi öldürdü. 2 taksi şoförü, 1 tatlıcı, 1 kamyon şoförü ve 1 çoban sebepsiz yere Katrağ tarafından öldürüldü. O dönem basın yayın kuruluşlarına çıkan haberlerde öldürülenlere işkence edildiği de yazıldı. Hatta öldürülen tatlıcının kazığa oturtulduğu öne sürüldü.

SUÇ MAKİNESİ!

Son cinayetinin ardından polis tarafından aranan Katrağ, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü’nün mitingini izlemek için gittiğinde polis tarafından fark edildi. Polisin kendini izlediğini anlayan Katrağ, bir polis memurunu yaralayarak kaçmaya başladı. Katrağ sıkıştırıldığı evde polisle çatışmaya girdi. Sıkıştırıldığı evde polis memuru Salih Kaçar’ı şehit ettikten sonra vurularak yakalandı. Suç makinesi Katrağ, 6. cinayetinde bir polis memurunu şehit ettikten sonra durdurulabilmiş oldu.

AFTAN YARARLANDI

İşlediği cinayetlerin hesabını mahkemede veren Katrağ, o dönem hala yürürlükte olduğu için idam cezasına çarptırıldı. Ancak 1999 yılında Meclis’te onay bekleyen idam kararı yeniden başbakanlığa gönderildi. Sonra idam cezası kalkınca hükmü müebbete çevrildi. Katrağ ‘Rahşan Affı’ olarak da bilinen aftan da yararlanınca cezaevinden çıktı.

2 AYRI TACİZİN DE ŞÜPHELİSİ

2015 ve 2019 yılında da 2 ayrı cinsel taciz olayında şüpheli sıfatıyla işlem gören Katrağ, 2015 yılında CHP’ye üye oldu. Özellikle de mevcut CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kampanya ve programlarında aktif görev aldı. Hem Uysal’la hem de CHP’nin Antalya milletvekilleri ile iyi ilişkiler kurdu. 2017 yılında ‘hükümlü’ kadrosundan belediyede işe alındı.

2018’DE KAYITLARI BİLDİRİLDİ

Sadece işe alınmakla da kalmadı, kariyer basamaklarını da tırmandı. 2018 yılında Katrağ’ın suç kayıtlarının belediyeye bildirilmesine rağmen Katrağ, belediye iştiraki olan Falez A.Ş.’de ‘Alan Saha Sorumluluğuna’ terfi ettirildi. Katrağ görevine devam ediyor.