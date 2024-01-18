CHP’de seçimi Kılıçdaroğlu’na yakın isim kazandı!

CHP'ye düşen TBMM İdare Amirliği görevi için CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi.

CHP Grubu, partinin Merkez Yürütme Kuruluna seçildikleri için görevlerinden ayrılan TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin ile 4 grup yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, TBMM İdare Amirliği için CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün aday oldu. Yapılan seçimde Bayraktutan 67, Tüzün ise 55 oy aldı. Bu sonuçlara göre Bayraktutan, TBMM İdare Amirliği görevini üstlenecek.

Toplantıda, Grup Yönetim Kurulu üyelikleri için de seçim yapıldı. Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulunun yeni üyeleri oldu.