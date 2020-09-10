CHP'de pozitif vakalar arttı!

CHP'de Onursal Adıgüzel, Faik Öztrak ve Celal Çelik koronavirüse yakalandı. Partide peş peşe gelen pozitif vakalar Cumhurbaşkanlığı'nın adli açılış yılı kongresi için davet edilen kişilerden koronavirüs testi istenmesini 'Hadsizlik ve terbiyesizlik' olarak açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tepki çeken sözlerini akıllara getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından partinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de koronavirüse yakalandı.

AKILLARA ÖZEL'İN TAVRI GELDİ

CHP'de artan pozitif vakalar Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan adli yıl açılışı töreni için davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Covid-19 testi istenmesine sinirlenip davetiyeyi yırtan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i akıllara getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI DAVETİYESİNİ YIRTIP ATMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan adli yıl açılışı töreni için davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Covid-19 testi istenmesine tepki gösteren ve gönderilen davetiyeyi yırtan Özel şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bu bir hadsizlik, bu bir terbiyesizlik. Buradan uyarıyoruz. AKP ve onu yöneten küstah akıl, bir daha CHP'ye davetiye yolladığınız herhangi bir yere böyle bir hadsizlik yapmayacaksınız. Ya davetiye yollamayın ya bu rezilliği yapmayın. Bu terbiyesizliği, yok hükmünde kabul ediyoruz ve çiğniyoruz. O sarayı yöneten küstah aklın, iğrenç yaklaşımlarından yaka silkiyoruz. Bunlarla siyaset yapmak zor.