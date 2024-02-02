CHP'de parti meclisi bugün toplanıyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda İstanbul’un ilçe adayları ele alınacak.

CHP şu ana kadar İstanbul'da Ataşehir, Fatih, Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli adaylarını açıklamıştı.

Ankara'da ise Çankaya adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Toplantı sonrası Çankaya Belediyesi adayının da açıklanması bekleniyor.

Bazı haber kaynaklarına göre ise Çankaya adayının önümüzdeki haftaya kalabileceği belirtildi.

Yarın gerçekleşecek toplantı sonrası durum netlik kazanacak.