CHP'de para sayma skandalında yeni gelişme!
CHP'deki para sayma videosuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li Kemal Çelebi'nin oğlu Serkan Çelebi'nin de para sayılan odada olduğu ortaya çıktı. Serkan Çelebi'nin para sayan ekibin içinde ne işi olduğu merak konusu olurken, “Yoksa paralar Küçükçekmece’den mi geldi?” yorumlarına neden oldu
İBB Başkanı İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu, 4 saat süren para sayma videosu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çelebi'nin oğlu Serkan Çelebi'nin de para sayılan odada olduğu ortaya çıktı.
Başsavcılığın soruşturma başlattığı skandalda adı geçenler ve ifade verenler şu şekilde;
İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Fatih Keleş,
İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz,
İmamoğlu’nun avukatı, dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer,
CHP İstanbul İl Basın Danışmanı Can Poyraz,
CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas,
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi
Yorumlar