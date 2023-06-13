CHP'de Özgür Özel adaylığını açıkladı!

CHP'de kurultay süreci başladı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan değişim açıklamaları gelmişti. Gürsel Tekin de adaylığını açıklamıştı. Murat Ağırel'e konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de adaylık açıklaması geldi.

Özel, "Gerekirse sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, ben genel başkanlığa adayım" ifadelerini kullandı.