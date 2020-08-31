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CHP'de Muharrem İnce endişesi

Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' otobüsü 4 Eylül'de Sivas'tan hareket edecek.

CHP iktidarını hayal olarak gören eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye turunu 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacak. 'Memleket Hareketi'' adını verdiği oluşum için yoğun mesai harcayan İnce'nin il gezilerinde kullanacağı otobüs görücüye çıktı. Muharrem İnce, CHP yönetiminin de yakın takibinde.

CHP iktidarını hayal olarak gören eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye turunu 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacak. 'Memleket Hareketi' adını verdiği oluşum için yoğun mesai harcayan İnce'nin il gezilerinde kullanacağı otobüs görücüye çıktı. Muharrem İnce, CHP yönetiminin de yakın takibinde.

CHP'DE MUHARREM İNCE ENDİŞESİ

Muharrem İnce'nin bu hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki CHP yönetimini endişelendirdi. İnce'nin partideki küskünlere kucak açması ise endişelerin dozunu arttırdı.

 

 

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