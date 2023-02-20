KULİS - CHP’de Lütfü Savaş rahatsızlığı! İstifası istendi mi?

KULİS - CHP’de Lütfü Savaş krizi yaşanıyor. Deprem sonrası yaptığı açıklamalarla hem CHP yönetiminden hem de kamuoyunda tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın istifasının istendiği ileri sürüldü. CHP yönetiminde iki dönemdir Hatay Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Savaş’ın kentin imarından sorumlu olduğu ve istifasının doğru olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Parti yönetiminin açıklama nedeniyle Savaş’ı uyardığı istifasının istendiği ileri sürüldü. Ancak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “istifayı bu süreçte” doğru bulmadığı ve “ortalık sakinleştikten sonra” gereğinin yapılacağını söylediği vurgulandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı Rönesans Rezidans hakkında, "Burada ne belediye ne mevzuat ne bu işi yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz" açıklaması CHP yönetiminde tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan sosyal medyada CHP’den istifa ettiği yazılan Dr. Lütfü Savaş "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz” diye istifayı yalanladı.