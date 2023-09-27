CHP’de kurultayı, İstanbul kongresi belirleyecek!
CHP'de gözler İstanbul Kongresi'ne çevrildi. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek kurultayda 250’den fazla delege ile kilit noktada olan İstanbul’da, il başkanlığı için aday olan iki isim de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, destek mesajları paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'de kurultay tarihi netleşti. CHP 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.
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Genel Başkanlık için grup başkanı Özgür Özel ve eski parti meclisi üyelerinden Örsan Öymen adaylığını açıkladı.
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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da örgüt tarafından aday gösterilmesi bekleniyor.
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Parti Meclisi'nde tüzük değişikliği için de düğmeye basıldı. Tüzük Kurultayı'nın 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması yönündeki karar da yine oybirliği ile alındı.
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