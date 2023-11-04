CHP'de kurultay günü!

CHP'de genel başkanlık yarışına sahne olacak kurultay başladı.

1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidecek. Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışacak.

Salonda, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin ağırlıkta olduğu görülürken Özel'i destekleyen değişimcilerin de seçimden umutlu olduğu gözlemlendi.

CHP'nin "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik" sloganıyla gerçekleşttirilecek olan 38. Olağan Kurultayını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetecek.