CHP'de kritik toplantı sona erdi!

CHP'de, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından arka arkaya toplantılar gerçekleşiyor. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. MYK toplantısının ardından ise Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

CHP'de gündem yoğun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. Bugün yapılacak CHP MYK toplantısının ardından ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.

İlk toplantı Kaftancıoğlu ile

Sabah saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu bir araya gelirken, görüşmede seçim sonuçları ve bundan sonraki yol haritası ele alındı. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Sırada MYK var

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı 13.40'da başladı.

CHP'de günün en önemli toplantılarından birisini ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı oluşturuyor. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından bazı MYK üyeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunmuştu. Seçimde başarısız olunduğu algısı yaşanmaması için Kılıçdaroğlu istifaları kabul etmemişti.

Bugün yapılacak CHP MYK toplantısında, MYK üyelerinin istifasını sunmaları bekleniyor. Yeni MYK'ın 4 Haziran Pazar günü belli olması bekleniyor. Yeni MYK'da, üyelerin yarısının değişmesi bekleniyor.

Son toplantı İmamoğlu ile

Bugünün son toplantısı ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında olacak.

MYK toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti Genel Merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

Cumartesi parti meclisi toplanıyor

3 Haziran Cumartesi günü ise CHP Parti Meclisi (PM) kapalı toplantı yapacak. Saat 10.00'da başlayacak toplantıda da seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay görüşülecek. Geçtiğimiz yıl yapılması gereken CHP Olağan Kurultayı seçimler gerekçesiyle parti tüzüğünün verdiği yetkiyle 1 yıl ertelenmişti. Bu yıl yapılacak CHP Olağan Kurultayı'nın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer yandan CHP PM toplantısında, CHP'nin Meclis yönetimi de belli olacak. Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması sebebiyle Meclis Grup Başkanı seçilecek. Bu koltuk için Özgür Özel'in ismi öne çıkıyor. Toplantıda ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri ve diğer yönetim organları da belirlenecek.

Haftaya açıklanacak

Merkez Yönetim Kurulu'nun tamamı istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklaması bekleniyor