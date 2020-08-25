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CHP'de koronavirüs alarmı

CHP Genel Merkezi'nde görev yapan bir sekreterde koronavirüs tespit edilmesi üzerine alarm verildi.

CHP Genel Merkezi'nde görev yapan bir sekreterde koronavirüs tespit edilmesi üzerine alarm verildi.

Bunun üzerine koronavirüs testi pozitif çıkan personel ile son bir hafta içinde yakın temasta olan diğer personel uyarılarak izne gönderildi.

Genel Merkez'de tedbir amaçlı olarak izin hakkı olan bütün personelin de gönderildiği öğrenilirken, bundan sonraki süreçte personelin dönüşümlü olarak çalışabileceği ifade edildi.

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