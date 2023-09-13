CHP’de kongre gerginliği bitmiyor!

Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

CHP'de sular durulmuyor!



🔹CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'ya yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin." şeklinde tepki gösterdi. pic.twitter.com/ytk2R51hoU — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 13, 2023

Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin." dedi. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırdı.

Yaşanan gerginlik sırasında "Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon'dan kazıyacağım diyor" ifadesini kullanan Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diye seslendi.