CHP’de kazanlar kaynamaya başladı!

Ünsal Ergel/ANKARA

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen grup yöneticilerinin görevden alınması gündeme gelmesi, CHP’nin Meclis grubunda hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

CHP’de 51 yıl sonra ilk defa kurultayda genel başkanın yenilmesinin ardından, etkisi hızlı şekilde TBMM CHP Grubuna da yansıdı.

Kurultayın ardından ilk TBMM Genel Kurulu’na da nöbetçi olan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, bu hafta görev almadı.

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Köksal’ın görevden alınacağının kulislerde konuşulmasının ardından direndiği ve milletvekilleriyle görüşüp destek arayışına başladığı öğrenildi.

Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda CHP’ye değişimci Ali Mahir Başarır’ın yönettiği görünürken, Köksal önümüzdeki günlerde grup yönetiminin belirleneceği toplantı öncesi kulis çalışması yaptığı iddia edildi. Köksal'ın yerine Ankara Milletvekili Murat Emir'in CHP Grup Başkanvekili olacağıı da ifade ediliyor.

CHP’de en hızlı şekilde görev değişimi yapılması beklenen bir başka isim de partinin sözcüsü Faik Öztrak’ın olması bekleniyor. CHP Parti Sözcülüğü’ne yine Selin Sayek Böke’nin getirileceği iddia ediliyor.

Whatsapp grubu kapatıldı

Bu arada kurultaya kazanan değişimcilerin, eski yöneticileri yönelik baskısı da arttı. CHP’nin milletvekili whatsapp grubuna da yansıyan bu gerginlik, hakarete varan yazışmalara yol açtı.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in danışmanın, kurultayda Kılıçdaroğlu’nu desteleyenlere yönelik ağır hakarete varan ifadeler kullanmasına, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi. Karşılıklı tartışmaların ardından Whatsapp grubu kullanıma kapatıldı.