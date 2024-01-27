CHP'de İzmir düğümü çözülemiyor!

CHP’de aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen toplantılar ile başta İstanbul ve Ankara’da ilçe adaylarının büyük bölümünü belirleyen CHP yönetimi, pazartesi bir kez daha toplanıyor.

MYK toplantısının ardından Antalya’da Muhittin Böcek, Muğla’da Ahmet Aras’ın adaylığı PM gündemine taşınacak.

Pazartesi günü yapılacak toplantıların ardından perşembe günü bir toplantı daha yapılacak. Bu toplantıda ise Ankara’da Çankaya ve İstanbul’da başta Adalar ve Esenyurt olmak üzere ilçeler alınacak.

Ayrıca Antalya’da Muratpaşa, Bursa’da Nilüfer gibi ilçeler de bu toplantılarda belirlenecek.

İzmir düğümü henüz çözülemedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir’in ilçelerinin adayları perşembe günü yapılacak olan toplantıda gündeme gelecek. İzmir’e özel olması planlanan MYK ve parti meclisi toplantısında hem büyükşehir belediyesi adayı hem de ilçe adayları belirlenecek.