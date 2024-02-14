CHP'de istifa yağmuru dinmiyor!

Özgür Özel, değişim sloganıyla başlattığı süreci İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da desteğiyle CHP Genel Başkanlığını alarak sonlandırdı. Ancak değişimci sloganıyla başlayan süreç, yerel seçim için belirlenen adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin tasfiyesi ve kadro operasyonuna döndü.

Uğruna gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan seçilen Özgür Özel, sert dille eleştirdiği Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi kendine yakın olan isimleri, liyakat kriterini dikkate almaksızın Parti Meclisi’ne onaylattı.

Partideki güç savaşı, kontrolden çıktı

Ekrem İmamoğlu'yla girdiği güç savaşında parti kontrolden çıktı. Liyakatsiz aday tercihleriyle partilileri kızdırdı! Kadro dışı kalan isimler, genel merkeze kazan kaldırdı. Gürsel Tekin'le başlayan istifa yağmuru, bugün de devam etti.

Aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin istifa ettiğini açıkladı.

Bugün de Erdek CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs "Hainlerle yol yürümem" diyerek görevden ayrıldı. CHP Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin de partiyle yollarını ayırdı

Hesaplaşma mı, kadro temizliği mi?

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkan değişikliğine gitti. 13 seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuğundan indirildi, yerine Özgür Özel geçti.

Her fırsatta değişim diyen, seçim kazanmayı vadeden ve teşkilatına "Gidin ve seçimi kazanın" emri veren Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti.

Bir dönem kardeşim dediği Ekrem İmamoğlu'yla güç savaşına giren Özgür Özel, aday belirleme sürecinde çıkmaza girdi.

Liyakatsiz tercihlere sert tepki

Liyakatsiz aday seçimleri hem seçmenin hem de teşkilatın tepkisini çekti. Pazartesi akşamı yapılan MYK ve PM toplantılarında 11 belediye başkan adayının açıklanmasıyla birlikte partili krizin fitili ateşlendi. Adaylardan memnun olmayan partililer CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Özgür Çelik'in istifasını istedi. Özgür Özel'e de tepki yüksekti. Değişim beklenirken kontrolden çıkan partide istifalar peş peşe geldi.

Aday seçme kriteri eleştirisi

Bu arada CHP’nin kalesi olarak bilinen Çankaya’nın 10 yıllık belediye başkanı Alper Taşdelen’de yerine aday gösterilen isme tepki gösterdi. Taşdelen sosyal medya hesabından, “Aday yapılmamamızın adil ve tutarlı kriterleri olmadığı çok açık. Ama ne gam, daima Çankayalı ve partim CHP’nin bir neferi olmaya devam edeceğim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.