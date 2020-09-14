CHP'de İl ve ilçe teşkilatları da kapatılıyor

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'nde çalışanlar partide artan koronavirüs vakaları nedeniyle evden çalışmaları kararlaştırılmıştı. CHP'den il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen yeni bir talimatla koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alımı yasaklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezden gelen genelgeyle ülke genelinde bütün il ve ilçe binalarını ziyarete kapattı.

GENEL MERKEZ DE KAPATILMIŞTI

CHP'de koronavirüs vakalarını artmasının ardından geçtiğimiz hafta Genel Merkez çalışanları için yeni tedbirler alınarak evden çalışmaları kararlaştırılmıştı. Genel Merkez'in kapatılmasının ardından İl ve ilçe teşkilatlarına da yeni bir talimat gönderilere ziyaretçi alımı yasaklandı.

CHP'de en son Kılıçdaroğlu'nun kovid-19 testi yaptırılmış ve negatif çıkmıştı. Ancak Parti Sözcüsü Faik Ötrak, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti avukatı Celal Celal Çelik gibi bir çok isimde koronavirüs tespit edilmişti.