CHP'de iğrenç bir skandal daha çıktı!

CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı N.E.Y.'nin telefonunda çok sayıda erkek çocuğa ait çıplak görüntüler ve mesajlaşmalar çıkan N.E.Y., İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' ve 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Ümraniye'de 17 yaşındaki erkek çocuğu İ.K., bir arkadaşı vasıtasıyla CHP Kırıkkale Gençlik Kolları'nda çalışan 31 yaşındaki N.E.Y. ile tanıştı. Zaman zaman hep birlikte görüşmeye başlasalar da, bir süre sonra N.E.Y. çocuğu evine çağırmaya başladı.

TACİZİNİ VİDEOYA ÇEKMİŞ

Mağdur İ.K., arkadaş olduklarını düşündüğü için evine gitmekte bir sakınca görmediği N.E.Y. tarafından cinsel tacize uğrayınca neye uğradığını şaşırdı. İğrenç olay sırasında N.E.Y'nin aynı zamanda cep telefonuyla kayıt yapması üzerine yaşadığı korku ve panikle ne yapacağını bilemeyen İ.K. evden uzaklaşmak istedi. Sanık buna engel oldu. Sonrasında evden N.E.Y. ile birlikte çıkmak zorunda kalan mağdur çocuk, bu olaydan sonra sürekli tutuklu sanık N.Y. tarafından taciz edilmeye başladı. Evde yaşanan bu iğrenç olaydan sonra sanık, mağdur İ.K.'yi iki hafta sonra evine çağırdı.

'HEPİNİZİ ÖLDÜRÜP SOYUNU KURUTURUM'

Yaşadığı korkunç olaydan sonra sanığın evine gitmek istemeyen mağdur çocuğu, bu sefer tutuklu sanık N.Y.'nin tehditlerine maruz kaldı. N.Y.'nin sosyal medyadan mağdur çocuğuna, "Olayı başkasına anlatırsan seni öldürürüm ve aileni de öldürüp soyunu kuruturum." şeklinde tehdit edici sözler yazdığı ortaya çıktı.

Mağdur İ.K.'nın olayı başkasına anlatması halinde cep telefonuyla çektiği görüntüleri herkese göstereceğini söyleyen N.E.Y., mağdur çocuğa tehditlerde bulundu. Yaşadığı bu kötü olay sonrası dayanamayan İ.K., durumu arkadaşlarına anlattı. Bunun üzerine İ.K., arkadaşlarının da desteğiyle N.Y.'den şikayetçi oldu.

TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA ERKEK ÇOCUK FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Mağdur çocuğun şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin iddianame düzenlendi. İddianameye konulan bilirkişi raporunda, tutuklu sanık N.E.Y.'nin cep telefonun incelenmesi sonucu olayla ilgili videoların çözümlenmesiyle sanığın mağdura karşı cinsel istismarda bulunduğu, aynı zamanda yapılan incelemeler sonucu, sanığın cep telefonunda yaşı küçük olduğu değerlendirilen erkek çocuklarına ait çıplak fotoğraflar ve yazışmaların mevcut olduğu belirtildi.

"ÇOK ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM"

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan N.E.Y., mahkemedeki savunmasında mağdur çocuğuna cinsel tacizde bulunmadığını, cep telefonunundaki video ve fotoğrafların nasıl çekildiğini hatırlamadığını, olay günü çok alkollü olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini talep etti.

20 YIL 10 AY HAPİS YATACAK

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı, 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' ve 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.