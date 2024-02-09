CHP’de Hatay krizi büyüyor!

CHP'de DEM Parti ile İstanbul ilçe adayları konusunda büyük bir pazarlık yapılırken diğer yandan da Hatay'daki kriz çözülmeye çalışıyor. CHP'li Özgür Özel'in "Alternatif bulamadık. Ciddi oyu var" diyerek yeniden aday gösterdiği mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş bölgede büyük tepki çekti. Yaşanan bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı tartışmaya açılırken, Hatay'da yeniden bir anket çalışması başlatıldı. Çıkacak sonuca göre Lütfü Savaş'ın yerine CHP bölgede farklı bir aday gösterecek.

CHP'de tüm itirazlara rağmen yaşanan asrın felaketinde halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmek yerine kendi işlerine yoğunlaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi.

Savaş'ın özellikle deprem zamanında göstermiş olduğu tavırlar bölgedeki vatandaşların büyük tepkisini çekse de CHP yönetimi bu tepkileri görmezden gelerek Savaş'ın yeniden adaylığını onaylamıştı.

Önce değiştirmeyi düşünmüşlerdi

Savaş'ın aday aday gösterilmesi hakkında karar öncesi canlı yayında soruları yanıtlayan Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadeleriyle Savaş'ın aday gösterilmeyeceğini ima etmişti.

Ancak bu açıklamasından sonra Savaş'ı yeniden aday yapan Özel, gerekçe olarak da “Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük” demişti.

Deprem anmasında protesto edildi

Ancak Lütfü Savaş için devam eden adaylık sürecine en büyük tepki de halktan geldi. 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto yaşandı. Bu protestolardan nasibini Ekrem İmamoğlu’da aldı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdiler.

Bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadeleriyle konuyu ele alacaklarını belirtti.

Yeni anket yapılacak

CHP'de aday tanıtım toplantılarının ertelenmesinin bir diğer nedeninin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş üzerindeki tartışmalar olduğu iddia ediliyor. Savaş'ın son olarak adaylıktan çekilmeyeceğini söylemesine karşın hafta sonunda bölgede tekrar geniş kapsamlı bir anket yapılması bekleniyor. CHP'nin adaylarını tanıtmak, seçim sloganını ve beyannamesini duyurmak için pazartesi yapmayı planladığı etkinlik de 18 Şubat'a ertelendi. Bu arada adaylık için başvuran diğer iki adayı liste dışına koyan CHP’liler Hatay halkına sorabilecekleri yeni isimleri de bu ankete koyacakları öğrenildi. Savaş’ın yerine üzerinde konuşulan en güçlü iki aday ise Hatay Milletvekili Serkan Topal ile önceki dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin olarak biliniyor.