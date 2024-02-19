CHP’de Hatay düğümü, çözülüyor!

CHP’de 6 Şubat depreminin yıldönümünde Hatay’da tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş’ın protesto edilmesiyle başlayan düğümde son noktaya gelindi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün genel merkeze çağırdığı Lütfü Savaş ile 50 dakika görüştü.

Görüşmeye Mehmet Güzelmansur, Gökhan Zeybek ve Selin Sayek Böke ile Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı. Savaş’la görüşmesinden önce konuşan Özel, şunları söylemişti:

“Biz Hatay’da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay’da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş’la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Bey’le de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey’in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay’ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor.”

Hatay için ittifak çağrısı

Bu arada Hatay için devreye giren TİP, CHP’ye değişik bir alternatif sundu. Öncelikle kendi adayları Gökhan Zan’ın CHP tarafından desteklenmesini isteyen TİP’li yetkililer, Hatay ittifakı yapılması için de kendilerine uygun aday olarak eski baro başkanı Cihat Açıkalın’ın aday olarak gösterilmesini istedi.

Eski Sanayi Bakanı Mehmet Özmen’in aday gösterilmesi haline kendi adayları Gökhan Zan’ın Hatay’da kazanacağını iddia eden TİP’liler, Açıkalın’ın aday gösterilmesi halinde Zan’ın adaylığını çekebileceklerini de ifade ettiler.

24 saat içinde yeni aday açıklanacak

Bu arada dünkü tanıtım toplantısına katılmayan Lütfü Savaş’a yakın isimler, Özgür Özel ile yapılan görüşme sonrasında çeşitli değerlendirmelerde bulundular. Savaş’ın bağımsız olarak Hatay’da aday olacağını dile öne sürülürken, CHP’li yetkililer ise 24 saat içinde uzlaşı ile belirlenecek yeni Hatay adayını açıklayacaklarını söylediler.