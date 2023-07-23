CHP'de güç savaşı muhalif medyayı vurdu! Serhan Asker isyan etti!

Ajans Haber- Ulaş Kaya

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP içinde başlayan güç savaşı muhalif medyayı da vurdu. CHP ile Halk TV arasında iplerin kopmasının ardından Halk TV, CHP'li belediyelerce köşeye sıkıştırılmaya başladı.

Halk TV'nin en çok izlenilen hafta sonu programlarından biri olan "Görkemli Hatıralar"ın sunucusu Serhan Asker, canlı yayında CHP Genel aşkan Yardımcısı Eren Erdem'e isyan etti.

Serhan Asker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Erdem'in, Antalya Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç'i arayarak program için tahsis edilen alanı iptal ettirdiğini iddia etti.

"Ne yapmaya çalıştığı belli olmayan Genel Başkan Yardımcısı"

Asker, canlı yayında Eren Erdem'e isyan ederken, "Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi. Eren Erdem kültür sanattan da korktu." ifadelerini kullandı.

Döşemealtı Belediyesi Başkanı iddiaları doğruladı

Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Genç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Merkezimiz tarafından gönderilmiş olan genelge doğrultusunda HALK TV’de bugün yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programımız iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP- Halk TV hattında ipler koptu

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlattığı "değişim" hareketine yakın isimlerin Halk TV'de yer alması CHP'nin üst yönetimi ile Halk TV arasında gerilime yol açmıştı.

Halk TV yayınlarında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerin sertleşmesinin ardından ise ipler tamamen koptu.

Geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini duyurmuştu.

CHP'nin gerçek yüzüyle tanışan Halk TV yönetiminin önümüzdeki dönemde CHP üst yönetimi tarafından akreditasyon ve medya ambargosuyla daha da köşeye sıkıştırılması bekleniyor.