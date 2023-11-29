CHP’de görüşme ısrarı, tepki çekti!

Ünsal ERGEL/ANKARA

4 Kasım’da CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in, 25 gündür kendisine kutlama ziyaretinde bulunmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu istemesi, CHP’nin kurmayları arasında rahatsızlığa yol açtı.

Bu durumun parti geleneklerine ve protokol temayüllerine uygun olmadığını savunan eski ve yeni CHP milletvekilleri, “Genel Başkanımız seçildiği günden itibaren Akşener ile görüşmeye vurgu yapıyor. Bu kadar ısrarcı olmasına rağmen 25 gün sonra randevu aldı. Bu ısrarının nedenini bizlere söylemedi” değerlendirmesinde bulunuyorlar.

Aynı zamanda bir protokol karşılaştırması yapıldığında Akşener’in gelmesinin daha mantıklı olduğunu da hatırlatan CHP milletvekilleri, bu durumun yapılacak seçim işbirliği görüşmesinde partinin elinin zayıflatacağını da düşünüyorlar.

Bazı milletvekilleri de Akşener’in tüm ısrarına rağmen Özel’e randevu vermek istemediğini belirterek, bu randevunun Akşener’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talebiyle alındığını öne sürdüler. Aynı şekilde Özel’e hiçbir siyasi parti genel başkanının kutlama ziyaretinde bulunmadığına ayrıca hatırlatan CHP’li milletvekilleri, “Sayın Özel seçileli neredeyse 1 ay olacak ancak, yıllarca beraber çalışılan masanın hiçbir üyesi hayırlı olsun ziyaretinde bulunmadı. Bu da oldukça dikkat çekici” diye konuştular.

O konulara çok takılmıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bir gazetecinin “Akşener'in Özel'e gelmesi gerekmiyor muydu?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Onlar bir görüşme yaptılar zaten. Şöyle, Meral Hanım ile Genel Başkan'ın ilişkileri gerçekten iyi daha öncesinden süregelen bazen hitaplardan da o anlaşılabilir. Çok o konulara takılmıyoruz. Meral Hanım da ya da Genel Başkan da böyle bir şeye takıldığını düşünmüyorum. Yani kendi aralarındaki diyalog nedir çok bilmiyorum.”

Tüzük kurultayı sürekli erteleniyor

CHP milletvekilleri ve örgütleri, tüzük kurultayının sürekli başka bir tarihe bırakılmasına da tepkili. Genel Başkan Özel’in kurultayda söz vermesine rağmen yerel seçim takvimini gerekçe göstererek Kasım ayı sonunda yapılmasından vazgeçtiğini hatırlatan CHP’liler, 14 Kasım günü il başkanlarıyla yapılan toplantıdan sonra tüzük kurultayının 2024 Mayıs ayı sonunda yapılacağının açıklandığını hatırlattı. Parti Meclisi toplantısından sonra ise tüzük kurultayının 2024 Eylül ayında yapılacağının açıklanması ise CHP’liler arasında tepki topladı.