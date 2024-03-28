CHP’de seçim öncesi gerginlik zirvede!

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana paramparça bir görüntüye bürünen CHP'de içi kavgalar zirve yapmış durumda. Değişimcilere yönelik seçim sonuçlarını bir koz olarak kullanmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in başını çektiği değişimciler arasında gerginlik pik yaptı.

İmamoğlu'nun "değişim" fitilini ateşlediği 29 Mayıs'tan bu yana kendisiyle husumetli olan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki aday tanıtım toplantısına da katılmayarak tavrını net ortaya koymuştu.

Son dönemde ortaya çıkan adaylık sürecinde yaşananlar ve para görüntülerinin partinin imajını büyük zarar verdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu ekibi, özellikle 3 büyük kentte, seçim çalışmalarına da destek vermeyerek CHP içindeki çatlağı ve bölünmeyi net bir şekilde ortaya koydu.

Game Of Thrones devam ediyor

Parti içinde uzun süredir devam eden Game Of Thrones-Taht Oyunları Kılıçdaroğlu Gönüllüleri ile bir kez daha tavan yaptı. İmamoğlu kanadı ile Kılıçdaroğlu destekçileri arasındaki sürtüşme, önceki gün bir kez daha zirve yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Kadıköy eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, İBB seçimleri için kendisine çağrı yaparak, “Kırgın olabilirsiniz ama İmamoğlu'nun seçilmesi için gayret sarf etmelisiniz” dedi.

Eski genel başkanını ofis açtığı için de örtülü eleştiren Öztürk, "Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" adlı oluşumun partiye acımasızca saldırmakta olduğunu da ifade etti.

Ancak bu sözler, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin en temel hareket noktası olarak belirlediği İstanbul’da değişimcilerin en büyük destekçisi İmamoğlu’nun aleyhinde çalışmasına engel olmadı. Özellikle Alevi kesimde büyük etkisi olduğu bilinen Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu Gönüllüleri ekibi, İstanbul’da İmamoğlu’na karşı özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenmeye devam ediyor.

Tamamen duygusal

Öztürk'e cevap ise Kadıköy Belediyesi eski meclis üyelerinden olan CHP'li Hüseyin Sağ'dan geldi. İmamoğlu'nu yerden yere vuran Sağ, “Kemal Bey niye böyle bir şey yapsın? Çok sevdiğiniz İmamoğlu, seçimden 1 gün sonra, önceden hazırlandığı belli olan videoda ne dedi? 'Bu genel başkanla seçime gidersek kaybederiz' dedi. Değişimi nasıl yaptığını herkes biliyor. 'Duygusal' ilişkileri artık basına yansıdı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kılıçlar çekildi

Sosyal medyadaki söz düellosundan saatler sonra bu kez İstanbul'da bir başka krizde partiye yönelik pankartlarda yaşandı. Gece saatlerinde megakentin dört bir yanına asılan pankartlar partiyi karıştırdı.

Üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da bulunan ve “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” imzasıyla asılan pankartlarda, “Seni sırtından hançerleyenlere oy yok” ifadesi kullanıldı. Gönüllüler üzerinden yapılan bu hamle ile Kılıçdaroğlu ekibi, İmamoğlu'na karşı kılıçları çekmiş oldu. İmamoğlu’na meydan okuyan bu hamle, sosyal medyada da önceki gün gündem oldu.