CHP'de genel başkanlık yarışında seviye iyice düştü!

CHP'de kaybedilen seçim sonrası sular durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği "değişim" hareketinin aktörleri her geçen gün birbirinden enteresan hamlelerle Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

CHP'nin 100 yıllık siyasal geçmişinde genel başkanlık yarışı zeki satranç hamleleriyle, parti disiplini içinde sessiz sedasız gerçekleşirdi. Şimdilerde ise Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin genel başkanlık koltuğu için temmuz sıcağında yol yürünüyor ya da internet siteleri üzerinden adeta e-muhtıra veriliyor.

CHP'de siyasetin seviyesi hızla düşerken grup toplantısında yarısı boş salona seslenen Kılıçdaroğlu, "CHP hiçbir zaman tek adam partisi olmadı" diyerek kendi tabanını bile gülümseten bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında değişime kapılarını bir kez daha kapamasının ardından İmamoğlu'ndan enteresan bir hamle geldi. İmamoğlu, “İktidar için değişim” sloganı taşıyan bir internet sitesi kurdu. Sitede, “Değişerek iktidar olma, ülkemizi demokrasi ve uygarlık yolunda yukarıya taşıma hedefiyle çıktığımız bu yol, tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır." ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'nun bu hamleyi gerçekleştirdiği saatlerde ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu İl Sınırı'nı geçerek Ankara yürüyüşüne devam etmekte idi.