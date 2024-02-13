CHP'de geleneksel tasfiye süreci tamamlandı! Kılıçdaroğlu'nun izleri silindi!

AJANS HABER - ULAŞ KAYA

CHP'de sancılı geçen aday belirmele süreci dün gece büyük ölçüde tamamlandı.

Kurultayda sürpriz bir zafer elde eden değişimcilerin adayı Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk seçim sınavı öncesi Kılıçdaroğlu'nun ekibini tasfiye etti.

İmamoğlu ve Özel'in öncülük ettiği tasfiye hareketinde Aykut Erdoğdu ve Veli Ağbaba da aktif rol oynadı.

İlk hamle İstanbul ekibine

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin izlerini silmeye İstanbul'dan başlayan CHP yönetimi, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi adı İBB Başkan adaylığı için geçen Gürsel Tekin'i istifaya zorlayacak bir hamle yaptı. Tekin'e önce Kadıköy, sonra Esenyurt belediye başkan adaylığı teklif edildi. İki teklifi de kabul eden Tekin, PM sonrası iki ilçede de adını göremeyince sinirlenerek istifa kararı aldı.

CHP'nin kalelerinde Kılıçdaroğlu'nun izleri silindi

CHP yönetimi benzer bir hamleyi Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye de yapmıştı. Kurultay sonrası İmamoğlu ile görüşen ve adaylık sözü alan İlgezdi, aday yapılmayacağını öğrenince istifa etmişti.

CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir ve Çankaya'da da Kılıçdaroğlu'nun izleri silindi. Önce Tunç Soyer, ardından da Alper Taşdelen aday gösterilmedi.

CHP'de geleneksel tasfiye süreci

CHP'de geleneksel hale gelen "bir öncekini tasfiye et" politikasını geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal ekibi üzerinde uygulamıştı. Kılıçdaroğlu, Baykal'ın yakın çalışma arkadaşları Kemal Anadol ve Önder Sav gibi partinin önemli isimlerini kısa sürede tasfiye etmişti.