CHP’de devir-teslim töreni netleşti!

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yarın saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde yapılacak devir teslim töreni ile CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.

Edinilen bilgiye göre Özel, ilk olarak törenden önce eşi ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret edecek. Ardından beraber CHP Genel Merkezi’ne gelecekler. CHP'de 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda söylediği gibi çiçeklerle karşılayacağı Özgür Özel'e teslim edecek.

MYK’yı oluşturacak

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak. Özel'in yeni MYK'sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor.

Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de CHP Genel Başkanı olarak TBMM’de partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

İlk ziyaret Hatay’a

Özgür Özel, kurultay sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında belirttiği gibi genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor.

Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi geçecek. Özel, genel başkanlığı döneminde kurultayda söz verdiği gibi parti örgütüyle daha sık bir araya gelecek ve kararları birlikte alacak.

Bu kapsamda 6 ayda bir kurultay delegeleriyle bir araya gelmesi beklenen Özel, il başkanlarıyla da daha sık görüşeceğini söylemişti.

Tüzük kurultayı

Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapacak. Özel'in değişim mesajlarında yer alan daha demokratik bir tüzük için de 2 hafta sonra bir Tüzük Kurultayı toplaması bekleniyor.

Eski yönetimin bu yöndeki çalışmalarını da değerlendireceğini açıklayan Özel, yeni tüzükle belediye başkanından milletvekiline, görev verilecek her kişinin ön seçimle belirlenmesini sağlayacağı ifade ediliyor.