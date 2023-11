CHP'de devir teslim töreni gerçekleşti!

Özgür Özel, TBMM'deki mazbata töreninin ardından Söğütözü'ndeki parti genel merkezine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde kapıda karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

Özel, burada basına kapalı yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralarak genel başkanlık görevine başladı. Görüşmenin 45 dakika baş başa, 15 dakika da heyetler arasında gerçekleştiği bildirildi. Devir teslimin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun önemli öğütleri olduğunu ifade ederek "Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mutabık kaldık. Kendisi birazdan izleyeceğiniz mesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ifade etti." dedi.

Bu arada Genel Merkez binasına Özgür Özel imzasını taşıyan ve üzerinde, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkemize ve partimize hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim" yazılı dev pankart asıldı.

Devir teslime ilişkin görüntü paylaşıldı

CHP Genel Merkezi tarafından devir teslim törenine ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

Törende Özel'e başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, "Başarılı olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genel başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmak da her bir CHP'li olarak hepimizin ortak görevidir. Güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz." diye konuştu.

Özel de Kılıçdaroğlu'nun odada bulunan herkeste emeği olduğunu belirterek "En çok da bana emeği var. Partimize çok emeği var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye siyasi hayatının en çalkantılı, en zor dönemlerinde çok büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Dünya siyaset tarihine geçen adalet yürüyüşünün, bugün belki daha süreç tamamlanmadığı için öykülendirilmesinde belki bir eksiklik var ama bütün dünya siyaset tarihi, adalet yürüyüşünü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu anacak, bundan sonraki yüzyıllarda da. Partimizi, Cumhuriyet'le husumeti olan, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla husumeti olanların, iktidarlarının çok önemli bir bölümünde, çok önemli bir mücadeleyi de sayın Genel Başkanımız sırtladı.

Bu sırada Meclis çatısı altında saldırıya uğramaktan bir şehit cenazesinde linç girişimine, Şavşat'ta bir şehit verdiğimiz bir terör örgütü saldırısına kadar sayın Genel Başkanımız bu parti için canını ortaya koydu."

Kılıçdaroğlu'nun, bugün kendisine bir genel başkanın bilmesi ve öğrenmesi gerekenleri bir saate yakın aktardığını anlatan Özel bunun CHP'nin geleneğinde olduğunu söyledi.

Özel şunları kaydetti:

"Atatürk'ten bugüne miras bir geleneği sürdürerek aktardığı bilgileri ve o bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım. Sayın Genel Başkanımız için en büyük onur, bütün örgütümüzün, bütün üyelerimizin kendisini çok sevdiği ve hep sevecekleridir. Biz de bundan sonraki süreçte takıldığımız her yerde, zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimine başvuracağız. Ben şahsıma, her birimize, bütün CHP'lilere ve partimize yapmış olduğu katkılar, vermiş olduğu üstün emek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."