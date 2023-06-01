CHP'de derin çatlak!

Ünsal ERGEL/ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan çalkantı dinmiyor. Millet İttifakı'nın yenilgisi olarak lanse edilmeye çalışılan Kılıçdaroğlu mağlubiyeti, partideki dengeleri zorlamaya başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partinin MYK ve PM'sini toplayarak burada çeşitli değerlendirmeler yaptı. Bu toplantıda tüm MYK üyelerinin istifasını alan Kılıçdaroğlu, ayrıca kurultay sürecine ilişkin de bilgi istedi.

Toplantı sonrasında CHP Genel Başkanlığı için aday olduğu ifade edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

Parti içinde başlayan çatlağı bir kurultay süreciyle daha güçlü şekilde atlatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tüm kaygılarını ve sözlerini dinledi. Edinilen bilgiye göre çeşitli notlar alan Kılıçdaroğlu, bu görüşmenin ardından CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da görüşünü aldı.

Şimdi olmaz!

Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun şu süreçte son derece güçlendiğinin altını çizerken Kılıçdaroğlu'na kesinlikle partiyi kurultaya götürmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kaftancıoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na "Bu süreçte Ekrem özellikle delegeler üzerinde baskı kurabilir. Güçlenip tekrar gelemezsiniz. Hatta İstanbul İl Başkanlığı'n bile bu süreçte kaybedebiliriz. Sakın bu hatayı yapmayın" dediği öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin kulis bilgisi paylaşan İmamoğlu'na yakın isimler ise seçim yenilgisinin kurultay dışında hiçbir şekilde atlatılmasının mümkün olmadığını ve partinin geleceğinin delegelerce tayin edilmesi gerektiğini söylediler. CHP içindeki çatlağın her geçen gün büyüdüğüne de dikkat çeken ulusalcı kanadın temsilcileri, bu seçim mağlubiyetinin faturasına ilişkin parti yönetimine baskılarını arttıracaklarını da kaydettiler.