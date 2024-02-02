CHP'de Çankaya krizi: Herkes kendi adayını istiyor

CHP'de PM toplantısı bugün gerçekleşecek.

MYK toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi'nde PM toplantısına geçilecek ve belirlenen adaylar kamuoyuna açıklanacak.

Çankaya krizi büyüyor

CHP'nin Çankaya adayını bugün açıklaması bekleniyordu fakat Çankaya krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'in Çankaya Belediyesi'nden aday gösterilmesini isterken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Alper Taşdelen isminde ısrarcı olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'yi desteklediği, buna ek olarak İBB'den eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe için de nabız yokladığı iddia edildi.

Mansur Yavaş'da dahil oldu

Parti adına önemli olan bu 3 ismin haftalardır Çankaya konusu üzerinde fikir ayrılığı yaşadığı öğrenilirken, bu kez de sahneye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

Ankara'daki bazı ilçelerde kendi tercihleri göz ardı edildiği için partide büyük bir krize yol açan Yavaş'ın, Çankaya'da Bekir Ödemiş için atağa geçtiği öğrenildi.

Kısa süre öncesine kadar ABB'de Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yapan Ödemiş, Yavaş'a en yakın siyasiler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki hafta belli olacak

Bu 4 önemli isim, Çankaya'da kendi destekledikleri adayların başkan olmasını istiyor. Bu durum da partide önemli krizlere yol açıyor.

Bugün PM toplantısı sonrası netlik kazanacağı düşünülen Çankaya ve Kadıköy Belediyesi adaylarının önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor.

Öte yandan CHP'nin bazı adayları da netlik kazandı.

Hatay İskenderun'da Mehmet Duduoğlu, Hatay Defne'de Halil İbrahim Özgün, İzmir Çiğli'de Onur Emrah Yıldız, Muğla Bodrum'da Tamer Mandalinacı, Muğla Menteşe'de Gonca Köksal,

Muğla Marmaris'te Acar Ünlü, Antalya Muratpaşa'da Ümit Uysal ve Ankara Keçiören'de Mesut Özarslan aday olarak gösterilecek.