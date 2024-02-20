CHP'de bir kriz daha: Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

İzmit Belediye Meclis listesi konusunda parti örgütüyle tartışma yaşayan CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, adaylıktan çekildi.

Yeni dönemde de aday gösterilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması nedeniyle adaylıktan çekildi.

Hürriyet’in, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istediği ancak bu yapılmayınca çekilme kararı aldığı öğrenildi.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Mart 1982'de Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hürriyet 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 25. dönem meclis çalışmalarında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinde CHP tarafından birinci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi ve seçildi. 26. dönem meclis çalışmalarında TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. Ayrıca Anayasa Komisyonunda yer aldı.

24 Haziran seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018'de yapılan açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli birinci sıradan aday gösterilen Hürriyet, üçüncü dönemde de TBMM'ye girdi. 27. dönemde de 26. dönemde olduğu gibi TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak seçildi.

Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İzmit Belediye Başkanı seçildi.