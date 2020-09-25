CHP'de Atatürk kavgasına devam

CHP'li Özkoç, Kaftancıoğlu'na "Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışma oluşturmayacak tek bir gerçek vardır; Mustafa Kemal Atatürk'tür" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışma oluşturmayacak tek bir gerçek vardır; Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu Cumhuriyetin kurucusunun adıyla, sanıyla, soyadıyla büyük Türk milleti vermiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilmiştir" dedi.

"TARTIŞMA OLUŞTURMAYACAK TEK BİR GERÇEK VARDIR..."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Özkoç, 13 Temmuz 2020 tarihinde havai fişek fabrikasının patladığını ve patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, mühimmatın imha edilmesiyle ilgili ikinci bir patlamanın yaşandığını ve 3 jandarmanın şehit olduğunu ifade etti.

Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına ilişkin de, "Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışma oluşturmayacak tek bir gerçek vardır; Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu Cumhuriyetin kurucusunun adıyla, sanıyla, soyadıyla büyük Türk milleti vermiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilmiştir. Hiç bir tartışma söz konusu değildir. Bunun karşısında duran hiç kimsede yoktur, olmayacaktır, olamaz" diye konuştu.