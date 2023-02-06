CHP’de Afet Koordinasyon Merkezi kurdu!

Türkiye’de 10 kentte vatandaşların yaşamını yitirmesine neden olan deprem faciasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın başkanlığında Genel Merekezi’nde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Türkiye’de pek çok ilde can kaybına neden olan deprem felaketinin hemen ardından CHP bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. 0312 207 40 65 numaralı iletişim hattından vatandaşların talepleri doğrudan AFAD’a ve ilgili yerel yönetimlere iletiliyor.

AFAD Başkanı Yusuf Sezer ile telefonda görüşen CHP’li Akın, felaketin ardından CHP bünyesinde seferberlik ilan edildiğini ve enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılması için özel bir iletişim hattı kurulduğunu iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; CHP Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen taleplerin doğrudan AFAD’a ve ilgili yerel yönetimlere iletildiğini ifade etti. CHP’li Akın, depremzede tüm vatandaşların 0312 207 40 65 numaralı iletişim hattı üzerinden her türlü talebini iletebileceğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Yaşanan bu felaketi bir an önce atlatmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için, başta Büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere çalışıyoruz. Dayanışma, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız. Belediye Başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. Felaketin yaraları birlikte saracağız” diye konuştu.