CHP’de adaylık için sancılı saatler!
CHP Parti Meclisi, bugün kritik il ve ilçelerin belirleneceği toplantıyı yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı yerlerde kontenjan kullanacağı öğrenildi. Kulislere yansıyan bu isimler ise anketlerde çıkan adayların hayallerini yıktı.
Ünsal ERGEL/ANKARA
CHP’de sancılı belediye başkanlığı için adaylık süreci bugün netleşiyor. CHP MYK’da alınan kararlar saat 16.30’da toplanması beklenen Parti Meclisi’nde masaya yatırılacak.
PM öncesi Ankara, İstanbul gibi önemli yerlerin ilçelerine ilişkin kapalı oylama isteyen bazı isimlerin açtığı imzaya katılım olmadı.
Özel’in parti tüzüğü gereğince hakkı olan yüzde 20’lik kontenjanı kullanmasına karşı başlatılan bu hareket karşılık bulmadı. PM’de Özel’in sunacağı isimlerin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Malatya'ya Ağbaba
CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, CHP’nin Malatya belediye başkan adayı oldu. MYK’dan onay alan Ağbaba isminin PM’den de onay almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Çankaya netleşti
Ankara’nın en kritik noktası olan Çankaya için 25 aday adayına ilişkin de süreç tamamlandı. Özel ve arkadaşları hafta sonu Nusret et lokantasında yedikleri yemeğe çağırdıkları Hüseyin Can Güner’e Çankaya Belediye Başkanlığı için adaylığı tebliğ edildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın avukatı olan Güner’in isminin bugün PM’de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ümraniye için Erdoğdu
Yine kritik bir ilçe olan Çekmeköy için adı geçen Aykut Erdoğdu’nun ise son anda Ümraniye Belediye Başkan adaylığı için listeye konulduğu bildirildi.
Erdoğdu, daha önce sevgilisi ile boşandığı eşi hakkındaki görüşme kayıtları nedeniyle partiden ihraç edilmişti. Daha sonra tekrar CHP ye dönen Erdoğdu’nun adaylığı Çekmeköy ilçede yoğun tepki alınca, isminin Ümraniye’ye çekildiği öğrenildi.
Beykoz’a Köseler
Bu arada bir süredir tartışılan Beykoz adaylığı için ise ipi göğüsleyen ismin Aladdin Köseler olduğu iddia edildi. PM’ye sunulacak listede adı olduğu söylenen Köseler’in ismine en yakın rakibin ise, partinin önemli yerlerinde görev yapan Akif Hamzaçebi’nin olduğu söyleniyor.
Kulislere gelen isimler
Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP kulislerinde önce çıkan isimler şunlar:
Adalar : Esra Huri Bulduk yada Ali Ercan Akpolat
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Kadıköy : Ece Güner yada Mesut Kösedağ
Beykoz : Alaattin Köseler
Bakırköy: Dr. Ayşegül Ovalıoğlu
Avcılar: Turan Hançerli veya Utku Caner Çaykara
Sarıyer: Tonguç Çoban
Esenyurt: Gürsel Tekin
Çankaya: Hüseyin Can Güner
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