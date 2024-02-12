CHP’de adaylık için sancılı saatler!

Ünsal ERGEL/ANKARA

CHP’de sancılı belediye başkanlığı için adaylık süreci bugün netleşiyor. CHP MYK’da alınan kararlar saat 16.30’da toplanması beklenen Parti Meclisi’nde masaya yatırılacak.

PM öncesi Ankara, İstanbul gibi önemli yerlerin ilçelerine ilişkin kapalı oylama isteyen bazı isimlerin açtığı imzaya katılım olmadı.

Özel’in parti tüzüğü gereğince hakkı olan yüzde 20’lik kontenjanı kullanmasına karşı başlatılan bu hareket karşılık bulmadı. PM’de Özel’in sunacağı isimlerin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Malatya'ya Ağbaba

CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, CHP’nin Malatya belediye başkan adayı oldu. MYK’dan onay alan Ağbaba isminin PM’den de onay almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çankaya netleşti

Ankara’nın en kritik noktası olan Çankaya için 25 aday adayına ilişkin de süreç tamamlandı. Özel ve arkadaşları hafta sonu Nusret et lokantasında yedikleri yemeğe çağırdıkları Hüseyin Can Güner’e Çankaya Belediye Başkanlığı için adaylığı tebliğ edildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın avukatı olan Güner’in isminin bugün PM’de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ümraniye için Erdoğdu

Yine kritik bir ilçe olan Çekmeköy için adı geçen Aykut Erdoğdu’nun ise son anda Ümraniye Belediye Başkan adaylığı için listeye konulduğu bildirildi.

Erdoğdu, daha önce sevgilisi ile boşandığı eşi hakkındaki görüşme kayıtları nedeniyle partiden ihraç edilmişti. Daha sonra tekrar CHP ye dönen Erdoğdu’nun adaylığı Çekmeköy ilçede yoğun tepki alınca, isminin Ümraniye’ye çekildiği öğrenildi.

Beykoz’a Köseler

Bu arada bir süredir tartışılan Beykoz adaylığı için ise ipi göğüsleyen ismin Aladdin Köseler olduğu iddia edildi. PM’ye sunulacak listede adı olduğu söylenen Köseler’in ismine en yakın rakibin ise, partinin önemli yerlerinde görev yapan Akif Hamzaçebi’nin olduğu söyleniyor.

Kulislere gelen isimler

Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP kulislerinde önce çıkan isimler şunlar:

Adalar : Esra Huri Bulduk yada Ali Ercan Akpolat

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Kadıköy : Ece Güner yada Mesut Kösedağ

Beykoz : Alaattin Köseler

Bakırköy: Dr. Ayşegül Ovalıoğlu

Avcılar: Turan Hançerli veya Utku Caner Çaykara

Sarıyer: Tonguç Çoban

Esenyurt: Gürsel Tekin

Çankaya: Hüseyin Can Güner