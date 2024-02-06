CHP’de aday belirlemede yönetim krizi!

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için toplam 209 il ve ilçe adayını açıklayan CHP'de İzmir’in ardından başta Çankaya, Kadıköy, Esenyurt, Adalar, Avcılar ve Bakırköy’de yaşanan kriz parti yönetiminde taht savaşlarına dönüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İzmir’in ardından aday belirleme krizi çözülmek yerine daha da derinleşti. CHP Çankaya, Kadıköy, Esenyurt, Avcılar, Adalar ve Bakırköy gibi kritik yerlerde adaylarını hâlâ belirlenebilmiş değil. Aday belirlemesinde Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın ardından Veli Ağbaba’da derin kulisler yaparak Parti Meclisi’ni etkilemeye çalışıyor.

CHP’li seçmen, yerel seçim öncesi yapılması planlanan projeler üzerine çalışma yapılmasını beklerken, bu süreçteki büyük iç hesaplaşma ve kaostan oldukça rahatsız olduklarını dile getiriyor.

Ajans Haber, CHP’de en kritik bölgeler için aday belirleme kriziyle ilgili yaşanan süreçleri araştırdı.

İZMİR’DE ÖZEL AĞIRLIĞINI KOYDU

Öncelikle İstanbul ilçelerinde adayları kendisinin belirleyeceğinin ağırlığını koyan Ekrem İmamoğlu’na ilk tepki Genel Başkan Özgür Özel’den İzmir adayını belirleyerek geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde genel başkanlık yapmakla sık sık eleştirilen Özgür Özel, kendisini İzmir’de Cemil Tugay’ı aday göstererek ispatlamaya çalıştı. Bu kararla İmamoğlu'na mesaj veren Özel yaptığı açıklamada da "Listeyi bizzat ben çalıştım." ifadeleriyle "Genel başkan benim." vurgusu yaptı.

ÇANKAYA KRİZİNDE HERKES DEVREDE

CHP’de ardı ardına yaşanan kaos ortamının en sıcak yeri Çankaya adayının belirleneme noktasında yaşanıyor. Başkent kulisleri İzmir'de istediğini alamayan İmamoğlu’nun Çankaya ile intikamını almak isteği ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olması yönündeki tavrıyla çalkalanmaya başlandı. İmamoğlu, Çiftçi’nin yanı sıra İBB’den eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe içinde nabız yokladığı iddia edildi. Yine bu arada genel başkan Özel’in de avukatı Hüseyin Can Güner’in adaylığı konusunda PM’yi etkilemeye çalıştığı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun ise kendisine en yakın isimlerden olan mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen için lobi faaliyeti yürüttüğü ancak partililerin 40 yıllık Çankaya Belediyesi’nde baba Taşdelen ve oğlunun 20 yıl gibi uzun süre başkanlık koltuğunda oturmalarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.

YAVAŞ "BEN DE VARIM" DEDİ VE ÖDEMİŞ’İ İŞARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Etimesgut adaylığı konusunda İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan için etki sağlayamadığı ve Erdal Beşikçioğlu’nun aday gösterilmesinin ardından bu kez Çankaya için suskunluğunu bozduğu konuşuluyor. Yavaş’ın, bu kez Çankaya'da Bekir Ödemiş için atağa geçtiği öğrenildi. Yavaş, kısa süre öncesine kadar ABB'de Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yapan ve belediyecilik konusunda liyakatli bir isim olarak gösterilen eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş’i işaret ediyor.

ÇANKAYA İÇİN 25 İSİM, GENEL MERKEZİ UYARDI

Çankaya belediye başkanlığına aday adaylığı başvurusu yapan 25 isim, yönetimdeki güç savaşlarına karşı ortak bir bildiri yayınladı. CHP Genel Merkezi'ne gönderilen bildiride, "Belirtilen zorunlu tarihler arasında" başvuru yapmayan Hüseyin Can Güner ve Gül Çiftci'nin aday olmalarının mümkün olmadığı kaydedilerek şöyle denildi:

"Aday olma iradesi göstermemiş, belirlenen adaylık ödentisini dahi ödememiş, saha çalışması ve tanıtım faaliyetinde bulunmamış, bedeni, ekonomik ve psikolojik olarak yük taşımamış bir adayın belirlenmesi adil ve hukuk ilkelerine uygun bulunmayacağı gibi demokratik de görülemez. Bu yönde alınacak bir karar, hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır."

İSTANBUL'DA DA KRİZ BİTMEDİ

CHP'de yapılan Parti Meclisi toplantısında Çankaya’nın yanı sıra İstanbul Kadıköy, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy ve Adalar’da gibi yerlerde de düğüm çözülemedi. İmamoğlu'nun Tülin Hadi'yi Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak göstermek istemesi CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda kriz çıkardı. İddiaya göre Tülin Hadi'nin aday olarak belirlenmesi durumunda ilçe yönetimi istifa etmeyi düşünüyor.

CHP’NİN ŞUANA KADAR BELİRLEDİĞİ 209 İL VE İLÇE ADAYININ TAM LİSTESİ ŞÖYLE: