CHP'li vekilden "müjde" açıklaması

Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de sondaj çalışmalarına devam eden Türkiye, tehditlere rağmen istikrarlı çalışmalarını sürdürüyor. Dün bir açılış töreninde kürsüye çıkan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler hakkında konuşurken önemli bir duyuru yaptı.

Erdoğan, Cuma günü bir müjdenin açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra birçok isim konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de rezerv bulmasının yanı sıra, Karadeniz’deki sondaj faaliyetleri sırasında Zonguldak açıklarında doğal gaz rezervi bulunduğu da iddia edildi.

“Zonguldak’ın 175 km açığında...”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konuya ilişkin bir iddia ortaya attı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de Zonguldak’ın 175 km açığında doğal gaz rezervi bulunmuştur” dedi.

Yavuzyılmaz, enerji kaynağında üretime geçilecek olmasının sevindirici olduğunu da sözlerine ekledi.

Perinçek’in iddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Zongldak’ta rezerv bulunduğunu söylemişti. Perinçek, 1-2 gündür konudan haberdar olduklarını da ileri sürmüştü.