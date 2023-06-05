CHP, yeni yönetimini belirledi!

Seçim yenilgisinin ardından istifa baskılarına rağmen yönetimiyle başarılı olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni MYK’sını belirledi. Yönetimde birkaç ismin dışında pek çok isim değişti. Parti içindeki ulusalcılar tarafından yoğun baskı altına alınan Kılıçdaroğlu, olası kurultay taleplerini önlemek için "Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri"ni kendisine bağladı.

Daha önceki dönemde görev yapan Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın yeni MYK’da görev almadı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca daha önce 17 olan MYK üye sayısını da 14’e düşürdü. İşte o isimler;

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu; Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri