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CHP, yeni yönetimini belirledi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son toplantıda istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile bugün son kez bir araya gelmesinin ardından, partisinin yeni yönetimini belirlendi.

Seçim yenilgisinin ardından istifa baskılarına rağmen yönetimiyle başarılı olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni MYK’sını belirledi. Yönetimde birkaç ismin dışında pek çok isim değişti. Parti içindeki ulusalcılar tarafından yoğun baskı altına alınan Kılıçdaroğlu, olası kurultay taleplerini önlemek için "Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri"ni kendisine bağladı.

Daha önceki dönemde görev yapan Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın yeni MYK’da görev almadı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca daha önce 17 olan MYK üye sayısını da 14’e düşürdü. İşte o isimler;

 

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

 

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

 

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

 

Aysu Bankoğlu; Tanıtım ve Halkla İlişkiler

 

Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler

 

Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

 

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

 

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

 

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

 

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

 

Semra Dinçer: Doğa Hakları

 

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

 

Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu

 

Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri

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