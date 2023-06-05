CHP, yeni yönetimini belirledi!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son toplantıda istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile bugün son kez bir araya gelmesinin ardından, partisinin yeni yönetimini belirlendi.
Seçim yenilgisinin ardından istifa baskılarına rağmen yönetimiyle başarılı olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni MYK’sını belirledi. Yönetimde birkaç ismin dışında pek çok isim değişti. Parti içindeki ulusalcılar tarafından yoğun baskı altına alınan Kılıçdaroğlu, olası kurultay taleplerini önlemek için "Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri"ni kendisine bağladı.
Daha önceki dönemde görev yapan Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın yeni MYK’da görev almadı.
Kılıçdaroğlu, ayrıca daha önce 17 olan MYK üye sayısını da 14’e düşürdü. İşte o isimler;
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu; Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri
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