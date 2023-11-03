CHP yarın kurultaya gidiyor!

CHP'nin yarın yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

"Demokrasi ve Birlik Kurultayı"

CHP'nin sloganı da belirlendi. Kurultayın sloganı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olacak.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin, "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.