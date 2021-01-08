CHP yandaşı medyadan Bakan Çavuşoğlu üzerinden algı operasyonu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Portekiz'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP yandaşı medyanın hedefi oldu. Bariz bir yalanla Bakan Çavuşoğlu'nu hedef alan yandaş medya, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'nın ABD Başkanı Joe Biden'ı destekleyen sözlerini okurlarına Çavuşoğlu söylemiş gibi servis etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Muhalif yayın organlarında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Zaman çok net bir biçimde Biden'ı desteklediğimizi söyleme zamanıdır" dediği iddiası gerçek dışıdır



🔹Söz konusu bu söylem Mevlüt Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısı düzenlediği Portekiz Dışişleri Bakanı Silva’ya aittir pic.twitter.com/Bhz0aS5kFA — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2021

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin dün Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu olayların kendisini şaşırtmadığını çünkü bunun sinyallerini zaten Başkanlık seçimlerinden bu yana takip ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok endişelendik. Dün Washington'da gerçekleşen olay, ABD'de ilk kez yaşanan bir olay ve nihayetinde sağduyu galip geldi. Dün orada olanlar, sadece bizim için değil, Avrupa ve dünyanın tamamı için endişelendirici bir gelişmeydi. Nihayetinde sağduyu galip geldi ve bu olayın çözümlenmesinden memnunuz."

açıklaması yaptı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Santos Silva:

"ZAMAN BİDEN'I DESTEKLEME ZAMANI"

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Çavuşoğlu'nu Portekiz'de ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederken, Türkiye ile siyasi, diplomatik ve ekonomik olarak çok iyi ikili ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva, "Zaman çok net bir biçimde ve çok açık bir biçimde Biden’ı desteklediğimizi söyleme zamanıdır" açıklaması yaptı.

Bazı muhalif yayın organlarında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na itham edilen sözler gerçeği yansıtmamaktadır



🔹Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, "Zaman çok net bir biçimde Biden'ı desteklediğimizi söyleme zamanıdır" sözlerini ilk 11 saniyede söylemektedir. pic.twitter.com/XdF4TB0yM1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2021

CHP YANDAŞI MEDYA BÖYLE ÇARPITTI

Halk Tv, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Oda Tv Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'nın sözlerini sanki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu söylemiş gibi çarpıtarak haber yaptı.