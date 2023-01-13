CHP ve İYİ Parti'nin İsveç tepkisine Ak Parti'den yanıt
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayağından asması büyük tepki toplarken, CHP ve İYİ Parti'den de olaya ilişkin tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bu tavrı olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterildi.
Paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bu tavrı olumlu buluyoruz
CHP'nin açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin paylaşımını alıntılayarak, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm dünyaya verilen bir mesajdır
İYİ Partili yöneticilerin skandal görüntülere tepkilerinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Çelik, "İsveç’te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır. Sağlık sorunu yaşayan İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz..." dedi.
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