CHP ve İYİ Partili üyeler Esenler'de sosyal yardım ve kentsel dönüşüme de 'Hayır' dedi!

İBB Meclisi'nde Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun, sosyal yardım alacak ailelerin ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi önerisini kamuoyuna "Sosyal yardıma karşı çıktı" şeklinde lanse eden CHP ve İYİ Parti'nin Esenler Belediyesi Meclisi'ndeki tavırları, bu konudaki gerçek yüzlerini ortaya koydu.

Esenler Belediyesi’nin 2021 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi’nin 6. Seçim Yılı 2. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı Esenler Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bu dönemde belirledikleri 5 vizyon üzerine bir bütçe hazırladıklarını dile getirerek bu doğrultuda kaynak ayırdıklarını söyledi.

GÖKSU: LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ

Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Göksu, "Depremden korunmanın tek bir yolu var. O da yapı stoğunuzu yenilemek. Bu konuda laf değil iş üretiyoruz. 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yeniledik. Kalan konutların yenilenmesi için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bütçedeki harcama kalemlerinin en çok kentsel dönüşüm, gençlik hizmetleri ve sosyal yardıma ayrıldığını belirten Başkan Göksu, "Birinci bütçedeki harcama kalemimiz kentsel dönüşümdür. İkincisi, gençlik çalışmaları. Üçüncüsü ise sosyal yardımdır. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl bütçemiz yaklaşık yüzde 28 arttı" diye konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ HEPSİNE HAYIR DEDİ

Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2021 yılı bütçesi kalemleri tek tek oylandı. Oylamada CHP ve İYİ Parti'ye mensup meclis üyeleri; bir önceki yıla göre kentsel dönüşüm hizmetleri bütçesini yüzde 83, aile ve gençlere yönelik hizmetlerin bütçesini yüzde 87, sosyal yardım bütçesini yüzde 120 artıran Esenler Belediyesi'nin önümüzdeki yıl bütçe kalemlerinin hepsine hayır oyu verdiler.

Onlar hayır dese de biz hizmete devam edeceğiz.



Bugünkü Esenler Belediye meclisimizde CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, ilçemizde arttırdığımız kentsel dönüşüm ile sosyal yardım bütçemize, otopark ve çocuk bahçesi projemize HAYIR dedi. pic.twitter.com/Qrz8x8BU9P — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) October 9, 2020

İBB Meclisi'nde yapılacak sosyal yardımların ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilerek yapılmasını teklif ettiği için AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu eleştiren ve "Sosyal yardımlara hayır" dedi algısı oluşturmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin Esenler Belediye Meclisi'nde sosyal yardımlara ve kentsel dönüşüme hayır demeleri, bu konudaki samimiyetsizliklerini de ortaya koymuş oldu. Bu arada CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler'de yapılacak yeni çocuk bahçeleri ve otoparklar için de hayır oyu kullandılar.

Yapılan oylamada, 2021 yılı tahmini bütçesi, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili meclis üyelerinin de hayır oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.