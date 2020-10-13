CHP ve İYİ Parti arasında dükkan gerilimi!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri: "İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi, Ankara İl Başkan adayı Tamer Kayaalp bir kebapçı açar. Yenimahalle Belediyesi ruhsat verir. Ruhsatı verenler eksikleri düzeltmeyi bile beklemeden verdikleri ruhsatı iptal eder. Esnaf zaten perişan.. Bir de elinden tutmayı deneseniz!"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk; CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nin İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Tamer Kayaalp'in açtığı kebapçı dükkanının ruhsatının iptal edilmesini eleştirdi ve "Esnafın elinden tutmayı deneseniz!" ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU, ESNAFIN BİR DE ELİNDEN TUTMAYI DENESENİZ!"

İsmail Koncuk; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Koncuk; "İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi, Ankara İl Başkan adayı Tamer Kayaalp bir kebapçı açar. Yenimahalle Belediyesi ruhsat verir. Ruhsatı verenler eksikleri düzeltmeyi bile beklemeden verdikleri ruhsatı iptal eder. Esnaf zaten perişan.. Bir de elinden tutmayı deneseniz!" ifadelerini kullandı.

Koncuk; söz konusu paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabını da etiketledi.

KILIÇDAROĞLU, "BÜTÜN İŞÇiLERE NAMUS SÖZÜ VERİYORUM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralık 2018 tarihinde yaptığı açıklamada; "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" demişti.

İşçilere sahip çıkacağını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafın işyerinin ruhsatının iptal edilmesine nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 11 BİN 706 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 bin 706 kişinin çıkarıldığını açıklamış ve "Şuana kadar İBB'den atılan kişi sayısı 11 bin 706'dır. 11 bin 706 kişi ekmeğinden ve işinden edilmiş, atılmıştır. Allah aşkına 11 bin kişi aileleri ile birlikte hesap ettiğiniz zaman neye tekabül eder?" diye sormuştu.