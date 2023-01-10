CHP ve İYİ Parti, Anayasa kapısını kapattı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneği’ni TBMM’de ziyaret etti.

Gazetecilere tek tek tebrik eden Özel ve milletvekili arkadaşları muhabirlere karanfil dağıttı. “Sizin şahsınızda hem parlamentomuzda hem tüm ülkemizde çalışan bütün gazetecilerin gününü kutluyoruz. 10 Ocak günleri çok anlamlı. Grubumuzdaki gazeteci arkadaşlarımızı, meslektaşlarınızı temsilen Utku Çakırözer ile birlikte geldik” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Malum salı gününe denk geldiği için bütün partiler açısından ve Meclis açısından hareketli bir gün. Bir yandan da ülke gündeminden kaynaklı birkaç toplantının da sürdüğü bir atmosferde sizleri ziyaret ettik. Tabi geçen seneki ziyaretimizden ne değişti dersek basın özgürlüğü açısından bugünün tarihsel anlamına da denk düşüyor. Kötü bir seneyi geçirdik. Hem pratik hem yasama olarak.

Bugünlerde anayasa değişikliği tartışmaları bolca yapılırken anayasaların belli konularda kısa, net, anlaşılır ve şüpheye bırakmayacak milli iradeyi ve toplumsal uzlaşıyı temsil eden metinlerden oluşması lazım. Anayasa baktığımızda bu konu basın açısından ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ ifadeleri ile karşılığını bulmuş. Ancak Anayasa’da böyle net bir ifade varken geçtiğimiz yıl bir sansür kanunu yasalaştı. Buna hem siz dernek olarak hem tüm meslek örgütleri, sendikalar karşı çıktılar. Bu konuda muhalefet partilerinin gayretleri ile ve sizin yarattığınız toplumsal talep ve baskı üzerine de temmuz ayından ekim ayına kadar bu yasa bekledi. Ama yazın, bu yasayı iyileştirmek, dünyadaki örneklerine bakmak, endişeleri gidermek ve basın özgürlüğünün, haber alma özgürlüğünün önünü açmak için bir fırsata çevirmek yerine yaz boyunca herhangi bir temas ne muhalefet ile ne meslek örgütleri ile kurulmadı. Ekim ayı içerisinde bu yasa tüm itirazlara rağmen geçti.”

Seneye tüm sıkıntıları çözmüş olacağız

Bir yıl sonra bu ziyareti iktidar olarak yapmayı umduklarını ifade eden CHP’li Özel, “Biz seneye de burada olacağız. Parlamento muhabirleri de seneye burada olacak. Bir dahaki seneye geldiğimizde bizim taahhüdümüz o yasayı tamamen değiştirmiş, sizlerin eleştirilerine ve taleplerine uygun olarak sizin meslek yasanızı değiştirmiş, basın kartı ile ilgili sıkıntıları kaldırmış, onu bir siyasi partinin ve bir ittifakın emrinde değil meslek örgütlerinin objektif kriterleri ile belirleyecekleri çağdaş ölçütlere kavuşturmuş şekilde umut ve taahhüt ediyoruz” dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

“Seneye Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten iktidarın bir parçası olarak buraya ulaşma hedefimize kavuşmuş olursak eğer gelecek sene 10 Ocak’ta bu üç taahhüdümüzü yerine getirmiş bir şekilde bu koltukta oturmayı taahhüt ederek hepinizi saygı ile selamlıyorum.”

Anayasa teklifi

AK Parti’nin anayasa değişikliği teklifi üzerine TBMM’deki tüm gruplardan randevu talep etti. HDP, randevu talebini reddederken bugün CHP ve İYİ Parti gruplarının yöneticileri bir araya gelerek talebi değerlendirdi. Bunun üzerine yöneltilen soruya Özel, “Bildiğiniz üzere dün AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Hanımefendi tarafından muhalefet partileri arandılar ve randevu talebinde bulunmuşlardı. Biz liderlerimizin bütün bundan sonraki siyasi gelişmelerde Altılı Masa’nın ve parlamentoda grubu bulunan Altılı Masa’nın iki bileşeni olan İYİ Parti ve CHP’nin ortak hareket etme ve ortak tutum belirleme iradesine uygun olarak konuyu ittifak ortağımızla değerlendireceğimizi söylemiştik. İYİ Parti’den de böyle bir cevap gitmişti. Bu sabah erken saatlerde İYİ Parti’deki mevkidaşlarımız ile bir araya geldik, konuyu değerlendirdik” dedi.

Randevu talebi geri çevirdiler

AK Parti’nin randevu talebini geri çevirme gerekçesi olarak dokunulmazlık dosyalarının gündeme gelmesini gösteren Özel, şunları söyledi:

“Yarın malum Karma Komisyon, Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu toplantıya çağrıldı. 1700’ün üzerinde bekleyen dokunulmazlık dosyası varken İYİ Parti ve CHP’den birer milletvekilinin birer dosyası çekilerek dokunulmazlıkları kaldırılmak ve seçime doğru giderken kendilerinin dokunulmazlıkları olmaksızın yargılanmalarının önünü açmak üzere bir siyasi tercihte bulundu saray yönetimi. Saray yönetiminin talimatı ile Karma Komisyonu’nun başkanı da bu iki dosyayı cımbızlayarak komisyonu toplantıya çağırdı. Aynı günlerde de AKP bizi yine Anayasa Komisyonu’nun konusu olan anayasa değişikliğini müzakere etmek üzere bizi ziyaret etmek istiyor. Bunu en basit deyimle bir özensizlik, bir nezaketsizlik olarak nitelendirdik iki parti birlikte. Biraz önce basından duymaları olmazdı, sayın Özlem Zengin’i aradık, mevkidaşımızın bir talebini reddetmek tabi ki bizim açımızdan da zor. Ama AKP’nin takınmış olduğu bu tutuma karşılık olarak biz bu görüşme talebini reddetmek durumundayız.

Ortak tutum aldık

Ama İYİ Parti ile bu tutumda ortaklaştık. Kendileri de benzer bir açıklamayı mutlaka yapacaklardır. AKP, siyasette ne yapmaya çalışıyor, onu çıkıp bize izah etmesi gerekiyor. Sonra randevuları isteyip uzlaşma araması lazım. Siyasette balta çekip uzlaşmaya gelinmez. Balta çektiler. Savaş baltasını kaldırarak uzlaşmaya, konuşmayı, görüşmeye gelen bir siyasi hareket dünya siyasi tarihinde yok. Uzlaşma çıplak ellerle yapılır. Baltayı gömersiniz, elini uzatırsınız, okunuzu boşa atarsınız, mirinizi heba eder merhaba dersiniz. Bize merhaba demeye balta çekerek geliyorlar. Bu nasıl bir şey biz anlayamadık.”

Bahçeli’nin sözleri

Sinan Ateş cinayetine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kılıçdaroğlu suskunluğumuzun nedenini sordu. Suskunluğumuz asaletimizdendir. Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim, sadece seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notları alıyorum” sözlerine karşılık Özel, “Biz suskunluğunu bozsun derken böyle bir bozmaktan bahsetmiyoruz. O suskunluk konusunda suskunluğunu bozmuş. Ama öz konusunda suskunluğuna devam ediyor. Konunun özü konusunda suskunluğunu bozmasını bekliyoruz” dedi.