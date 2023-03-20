CHP TBMM Grubu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onadı!

CHP TBMM Grubu, kapalı grup toplantısında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliği ile Cumhurbaşkanı adayı olarak onadı.

Meclis'te basına kapalı olarak gerçekleşen grup toplantısına tüm CHP milletvekilleri katıldı. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygusal bir konuşma yaptığı ifade edildi. Bu konuşmanın ardından yapılan oylamada Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı olarak gösterilmesi oy birliği ile onandı.

CHP'nin kapalı grup toplantısının çıkışında bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Oy birliği ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız" dedi.