AjansHaber.com.tr Gündem Parti Sözcüsü Öztrak'ın test sonucu pozitif çıktı

CHP Sözcüsü Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Öztrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sahte şeyh hakkında çarpıcı detaylar
Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
"Yattığı süreyi şeref madalyası olarak taşıyacak"
CHP’li Belediye Başkanı’ndan İnce paylaşımı
HDP'li Barış Can Göral, İBB’de göreve başladı
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi