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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı paylaşım rekorları kırıyor.

CHP'nin dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, gaf yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı olduğunu söylemek isteyen Öztrak partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını ifade etti.

"CHP ADALETSİZLİĞE, HAKSIZLIĞA VE HUKUKSUZLUĞA SAHİP ÇIKAR"

Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde yaptığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik ile ilgili değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Çok açık söyleyeyim, işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıkar." ifadesini kullandı.

Öte yandan CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın bu gafı sosyal medyada paylaşılım ve izlenme rekorları kırıyor.

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