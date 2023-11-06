CHP PM belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi.

İşte 60 kişilik PM listesi!

Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, M.Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Orhan Sarıbal, Yalçın Görgöz, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Necati Yağcı, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nasan Güneysu, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Mehmet Alkın Denizaslan, Uğurcan İrak.

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri!

Yankı Bağcıoğlu, Yalçın Karatepe, Volkan Demir, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Gülşah Deniz Atalar, Gökçe Gökçen, Armağan Erdoğan.

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri!

Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, İsmail Emre Telci, Ekincan Aksoy, Özkan Tice, Aysemin Gülmez, Deniz Çakır, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz , Nurdan Yücal, Turan Taşkın Özer, Ali Balta, Özgür Sağlam, Remzi Kazmaz.