CHP, partiden istifa eden Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Çiçek partisi ile yollarını ayırdı. Çiçek, İstifanın ardından CHP yönetimini sert dille eleştirdi.

Son 3 yılda CHP'nin kasasından bazı isimlere 650 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyen Çiçek, "Bu para kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildi?" diye sordu.

Çiçek, "Bu ödemelerin hesabını soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir." dedi.

CHP'den suç duyurusu

Çiçek'in açıklamaları, CHP cephesinden tepki çekti. Sessizliğini bozan CHP, iddiaları yargıya taşımaya karar verdi.

CHP İletişim Koordinatörlüğü, avukat Çiçek'in iddialarını "iftira" olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP yönetimi ayrıca, Çiçek hakkında tazminat davası açacaklarını da duyurdu.

İnce'nin partisine katılması bekleniyor

Avukat Mustafa Kemal Çiçek'in Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.