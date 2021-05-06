AjansHaber.com.tr Gündem CHP'den istifa eden avukat hakkında suç duyurusu

CHP, partiden istifa eden Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'den istifa etti. Çiçek, CHP yönetimine "650 milyon lirayı hangi medya organlarına verdiniz?" diye sordu. CHP yönetimi, Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Çiçek partisi ile yollarını ayırdı. Çiçek, İstifanın ardından CHP yönetimini sert dille eleştirdi.

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğlu'na milyonlarca liranın hesabını sorduCHP'den istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğlu'na milyonlarca liranın hesabını sorduGündem

Son 3 yılda CHP'nin kasasından bazı isimlere 650 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyen Çiçek, "Bu para kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildi?" diye sordu.

Çiçek, "Bu ödemelerin hesabını soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir." dedi.

CHP'den suç duyurusu

Çiçek'in açıklamaları, CHP cephesinden tepki çekti. Sessizliğini bozan CHP, iddiaları yargıya taşımaya karar verdi.

CHP İletişim Koordinatörlüğü, avukat Çiçek'in iddialarını "iftira" olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.  

CHP yönetimi ayrıca, Çiçek hakkında tazminat davası açacaklarını da duyurdu.

İnce'nin partisine katılması bekleniyor

Avukat Mustafa Kemal Çiçek'in Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Soyu Vikinglere mi dayanıyor?
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Tam kapanma sonrası formül bulundu
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Bekçinin dikkati uyuşturucu hapları ortaya çıkardı
Bu balığı avlayanlara para verilecek