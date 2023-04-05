AjansHaber.com.tr Gündem CHP Parti Meclisi 8 Nisan'da toplanıyor

CHP Parti Meclisi 8 Nisan'da toplanıyor

CHP Parti Meclisi 8 Nisan'da toplanarak seçim çalışmalarını masaya yatıracak. Toplantıda milletvekili aday listesi de Parti Meclisi'nin onayına sunularak, 9 Nisan'da YSK'ya iletilecek.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacak.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 19.00'da yapılacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacak.

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kirayı 11 lira eksik yatırdı, tahliye edildi!
Gazeteci Çelik’e “Uluslararası Merhamet Ödülü”
Prof. Dr. Mehmet Kamil Mutluer vefat etti
Antalya açıklarında gemi battı
LPG’ye indirim geliyor!
Bazı şirketlerin mal varlıkları donduruldu!
Erdoğan'a hakaret etmişti! Cezası belli oldu