CHP otobüsünde pes dedirten anlar

CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri, 'CHP Ekonomi Otobüsü' ile bugün Adana'da cadde ve sokakları gezdi. Seyir halindeki otobüsten mikrofonla esnafı ve vatandaşları selamlayan CHP Genel Başkan Yarımcısı Veli Ağbaba, sokakta maskesiz gördüğü vatandaşları, "Tak maskeyi", "Sende de maske yok", "Adana'ya korona gelmedi herhalde" şeklindeki sözlerle uyardı.

Bu sırada; Ağbaba'nın arkasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağbaba'ya müdahale ederek, "Oğlum şikayet etme milletin maskesinden. Sana ne lan. Veli, oğlum sen Sağlık Bakanlığından geziyorsun" şeklinde sözler sarf etti.