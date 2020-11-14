CHP otobüsünde pes dedirten anlar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve hekimler, her fırsatta vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyarırken; CHP'den skandal görüntüler ortaya çıktı.
CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri, 'CHP Ekonomi Otobüsü' ile bugün Adana'da cadde ve sokakları gezdi. Seyir halindeki otobüsten mikrofonla esnafı ve vatandaşları selamlayan CHP Genel Başkan Yarımcısı Veli Ağbaba, sokakta maskesiz gördüğü vatandaşları, "Tak maskeyi", "Sende de maske yok", "Adana'ya korona gelmedi herhalde" şeklindeki sözlerle uyardı.
Bu sırada; Ağbaba'nın arkasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağbaba'ya müdahale ederek, "Oğlum şikayet etme milletin maskesinden. Sana ne lan. Veli, oğlum sen Sağlık Bakanlığından geziyorsun" şeklinde sözler sarf etti.
"Sanane lan, Veli, oğlum sen Sağlık Bakanlığı'ndan mı geliyon?"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 14, 2020
🔹'Vatandaşın sorunlarını dinlemek' iddiasıyla yola çıkan CHP'nin "ekonomi" otobüsü, CHP şarkılarının çalındığı ve Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu gibi isimlerin gülüp eğlendiği seçim otobüsüne döndü. pic.twitter.com/G159ZnOGFJ
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